Росія у травні зібрала на третину більше нафтогазових податків, ніж рік тому

Завдяки глобальному зростанню цін на нафту, спричиненому війною на Близькому Сході, доходи Росії від податків на нафту та газ у травні зросли на 32,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 678,9 млрд рублів (9,3 млрд доларів).

Про це пише Reuters.

Агентство посилається на дані російського Міністерства фінансів щодо доходів від податків на нафту та газ, які становлять близько п'ятої частини загальних бюджетних надходжень країни.

У той же час доходи скоротилися на 20,7% порівняно з квітнем, коли до бюджету надійшли додаткові надходження від податку на прибуток.

Росія, яка є третім за величиною виробником і експортером нафти у світі (після США та Саудівської Аравії), стала одним із головних бенефіціарів зростання цін на нафту.

Доходи від нафти та газу є основним джерелом доходу для Кремля, фінанси якого зазнають значного навантаження через великі витрати на оборону з початку повномасштабної війни проти України.

Доходи за перші п'ять місяців року склали майже 3 трлн рублів, що на 30% менше, ніж за той самий період 2025 року, зазначає агентство.

Нагадаємо:

Середня ціна російської нафти, яку використовують для розрахунку податків, у квітні зросла до 94,87 долара за барель — це найвищий рівень із вересня 2014 року.

Наприкінці березня стало відомо, що різке зростання цін на нафту, спричинене війною з Іраном, дозволило російському уряду відкласти план зі збільшення довгострокових бюджетних резервів. Це послабило тиск на короткострокові фінанси.