Дохід резидентів Defence City становить 90 мільярдів гривень – Міноборони

Статус резидента Defence City отримав вже 31 український виробник озброєння, сукупний дохід від продажу озброєння резидентів досяг майже 90 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Вже 31 український виробник озброєння отримав статус резидента Defence City – спеціального правового режиму державної підтримки підприємств ОПК. Серед них виробники БпЛА, ракет тощо", – говориться у повідомленні.

Після долучення нових виробників озброєння до Defence City сукупний кваліфікований дохід резидентів досяг 89,7 млрд грн.

"Розширення Defence City демонструє високий запит українських виробників на практичні інструменти державної підтримки. Цей майданчик стає центром консолідації українського ОПК, що робить галузь сильнішою, а перспективи розвитку та експорту – більш масштабними", – зазначила радниця міністра оборони Ганна Гвоздяр

Резиденти Defence City отримують низку практичних переваг для масштабування виробництва оборонної продукції. Держава створює спеціальні умови для виробників озброєння у Defence City.

Зокрема, звільняє від податку на прибуток — за умови спрямування вивільнених коштів на розвиток виробництва та технологій та спрощує митні процедури — створює окремий режим митного адміністрування для імпорту компонентів, обладнання та виробничих операцій.

Резиденти звільнені від земельного та екологічного податків і мають додаткові можливості для бронювання персоналу — статус резидента Defence City є підставою для визначення підприємства критично важливим у сфері ОПК, що дозволяє бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників відповідно до встановленого порядку.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.

У 2025 році підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.

Уряд спростив процедуру розгляду документів у сфері державного експортного контролю в межах міжнародних договорів України для резидентів Defense City. Йдеться про можливість попередньої оцінки проєктів міжнародних договорів ще на етапі підготовки.

Міністерство оборони надало статус першого резидента Defence City одній з найбільших компаній з виробництва безпілотників в Україні, виробнику дронів "Вампір", "Шрайк" та перехоплювачів шахедів.

За рік роботи програми пільгового кредитування українські виробники оборонно-промислового комплексу отримали 80 кредитів на майже п'ять мільярдів гривень.