Представник уряду США вперше за 8 років відвідає форум Путіна

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) на одній із сесій основним доповідачем буде Родні Мімс Кук-молодший, голова Комісії образотворчих мистецтв США.

Про це повідомляє Business Today.

Кук реалізовував архітектурні та реставраційні проекти в Росії, зокрема в Санкт-Петербурзі.

Фонд "Росконгрес" (організатор ПМЕФ) та Американська торгова палата в Росії спільно проведуть дві сесії під час форуму: бізнес-діалог між Росією та США та, вперше, культурний діалог між Росією та США, зосереджений на гуманітарній взаємодії.

Бізнес-сесія під назвою "Прагматизм як стратегія: бізнес в епоху нової глобальної реальності" повертається другий рік поспіль після дебюту на ПМЕФ 2025.

Організатори форуму заявили, що попередня сесія викликала значний інтерес як з боку російських, так і американських компаній, які досліджують можливості відновлення комерційної взаємодії.

Вперше на форумі ПМІЕФ 2026 також пройде спеціальна культурна сесія під назвою "Росія-США: діалог культур". Основним доповідачем стане вищезгаданий Родні Мімс Кук-молодший, голова Комісії образотворчих мистецтв США.

Очікується, що в культурному діалозі будуть згадані історичні приклади двосторонньої співпраці, включаючи гастролі російського балету в Сполучених Штатах, "джазову дипломатію" та гуманітарні обміни ХХ століття.

Нагадаємо:

У ніч на 3 червня українські Сили спеціальних операцій спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони завдали ударів по Петербурзькому нафтовому терміналу.

Водночас 3 червня стартує ПМЕФ.