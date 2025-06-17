Росія відновлює поштове сполучення з Північною Кореєю

Росія відновила доставку посилок до Північної Кореї після перерви, спричиненої пандемією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Російська поштова служба відновила доставку посилок до Північної Кореї вперше з 2020 року. Генеральний директор компанії Михайло Волков назвав КНДР "важливим стратегічним партнером" і перспективним ринком для російського бізнесу.

Згідно з повідомленням компанії, доставка триватиме до 15 днів. Посилки вагою до 20 кг вирушатимуть літаком до Владивостока, а далі — до Пхеньяна північнокорейською авіакомпанією.

Поштове сполучення між країнами було припинено через пандемію Covid-19. Відновлення доставки відбулося на тлі серії контактів високого рівня між Москвою та Пхеньяном. Зокрема, радник президента Росії з питань безпеки Сергій Шойгу вже тричі за останні місяці відвідував КНДР.

Обидві країни перебувають під жорсткими міжнародними санкціями: Росія — через війну в Україні, Північна Корея — через свою ядерну програму. Захід звинувачує Москву в обміні технологій на артилерію та військову підтримку.

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Нагадаємо:

Російська залізнична компанія "РЖД" повідомила, що з 17 червня відновлюється рух пасажирських поїздів за маршрутом Москва - Пхеньян після більш ніж п’ятирічної перерви.

Участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад 20 мільярдів доларів.

У липні 2024 року російські експортери вугілля почали постачати паливо до Китаю через КНДР.

У травні 2025 року стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії близько 15 тисяч трудових мігрантів.