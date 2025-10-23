Росія і КНДР завершують будівництво першого автомобільного мосту між країнами
Росія і Північна Корея підійшли до фінальної стадії будівництва першого автомобільного мосту між двома країнами.
Про це повідомляє Радіо Свобода
Як показують супутникові знімки, останні з яких зроблені менш як місяць тому, 27 вересня, з північнокорейської сторони частково побудовані вже два прольоти нового мосту через річку Туманна.
З російської сторони будується логістична інфраструктура, в тому числі передбачено вертолітний майданчик.
Міст, будівництво якого почалося у квітні 2025 року, буде розташовано неподалік від діючого залізничного мосту, по якому йдуть пасажирські поїзди.
Очікується, що новий міст збільшить обсяги торгівлі між країнами.
Завершення будівництва автомобільного мосту між Росією і КНДР заплановано на 2026 рік.
Нагадаємо:
Північна Корея розпочала будівництво нового військового заводу. Експерти вважають, що його продукція призначена для підтримки армії Росії у війні проти України.