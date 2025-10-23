Росія і КНДР завершують будівництво першого автомобільного мосту між країнами

Росія і Північна Корея підійшли до фінальної стадії будівництва першого автомобільного мосту між двома країнами.

Про це повідомляє Радіо Свобода

Як показують супутникові знімки, останні з яких зроблені менш як місяць тому, 27 вересня, з північнокорейської сторони частково побудовані вже два прольоти нового мосту через річку Туманна.

З російської сторони будується логістична інфраструктура, в тому числі передбачено вертолітний майданчик.

Міст, будівництво якого почалося у квітні 2025 року, буде розташовано неподалік від діючого залізничного мосту, по якому йдуть пасажирські поїзди.

Очікується, що новий міст збільшить обсяги торгівлі між країнами.

Завершення будівництва автомобільного мосту між Росією і КНДР заплановано на 2026 рік.

Нагадаємо:

Північна Корея розпочала будівництво нового військового заводу. Експерти вважають, що його продукція призначена для підтримки армії Росії у війні проти України.