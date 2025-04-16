Участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла їй понад 20 мільярдів доларів

Участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад 20 мільярдів доларів.

Про це пише Newsweek з посиланням на звіт аналітичного центру Південнокорейського інституту аналізу оборони (KIDA).

У звіті говориться, що переважну більшість економічної вигоди Північна Корея отримала через постачання боєприпасів до Росії, але вона також отримала вигоду від відправки тисяч військових воювати проти України та пропозиції технічної підтримки.

Проте, як зазначається, втрати були значними, і, як вважають, близько 4000 загинули з 11 000, які надіслала Північна Корея. Вони в основному воювали в Курській області.

В звіті йдеться, що Північна Корея, ймовірно, віддає перевагу "натуральній та технічній допомозі" з боку Росії в обмін на її підтримку, включаючи високотехнологічну зброю, яка допомагає зміцнити її військовий потенціал і просувати її стратегічні цілі.

Звіт KIDA супроводжується окремим аналізом Open Source Center (OSC) і Reuters, згідно з якими Північна Корея відправила в Росію понад 15 800 контейнерів боєприпасів у період із серпня 2023 року по березень 2025 року.

OSC і Reuters використовували супутникові та детальні тривимірні зображення, щоб підрахувати, що 64 поставки чотирьох російських суден, ймовірно, перевозили від 4,2 мільйона до 5,8 мільйона окремих боєприпасів із Північної Кореї.

Нагадаємо:

У липні 2024 року російські експортери вугілля почали постачати паливо до Китаю через КНДР.