"Працюють по 12 годин": Північна Корея відправила 15 тисяч мігрантів до РФ
Північна Корея відправила до Росії близько 15 тисяч трудових мігрантів.
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на дані південнокорейської розвідки.
За російською статистикою, у 2024 році кількість громадян КНДР, які прибули до РФ, зросла в 12 разів у порівнянні з попереднім роком.
Переважно північнокорейці працюють на Далекому Сході. У російських регіонах розраховують, що невдовзі вони з’являться і в інших містах країни. Як зазначають джерела, їх цінують за "готовність працювати по 12 годин, низьку зарплату і відсутність скарг на умови".
Частина громадян КНДР в’їхала до Росії за студентськими візами. За даними ФСБ, у 2024 році до РФ прибули 7,8 тисячі північнокорейців — найбільше з 2019 року.
У третьому кварталі 2024 року зросла кількість північнокорейських студентів. Водночас ще у квітні того ж року Міністерство освіти РФ повідомляло, що в країні навчається лише 130 студентів з КНДР.
На початку лютого агентство Yonhap писало, що Пхеньян надсилає робітників через нестачу робочої сили в Росії. За даними Мінпраці РФ, дефіцит кадрів може сягнути 2,4 млн до 2030 року.
Найм громадян КНДР підпадає під санкції Радбезу ООН, які забороняють офіційне працевлаштування північнокорейців у зв’язку з ядерною програмою Пхеньяна.
Нагадаємо:
Участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад 20 мільярдів доларів.
У липні 2024 року російські експортери вугілля почали постачати паливо до Китаю через КНДР.