Поїзд до Кім Чен Ина: РФ відновлює прямі рейси до Північної Кореї

Російська залізнична компанія "РЖД" повідомила, що з 17 червня відновлюється рух пасажирських поїздів за маршрутом Москва - Пхеньян після більш ніж п’ятирічної перерви.

Про це повідомляє російське видання The Insider.

Як уточнили в РЖД, з 19 червня також відновиться рух поїздів за маршрутом Хабаровськ - Пхеньян. Пасажирське залізничне сполучення з КНДР було зупинено у лютому 2020 року через пандемію COVID-19.

Водночас упродовж останнього часу залізничний "Міст Дружби" між двома країнами активно використовувався для постачання зброї та інших вантажів із КНДР для потреб російської армії.

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Нагадаємо:

Участь Північної Кореї у війні Росії проти України принесла її економіці понад 20 мільярдів доларів.

У липні 2024 року російські експортери вугілля почали постачати паливо до Китаю через КНДР.

У травні 2025 року стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії близько 15 тисяч трудових мігрантів.