Росіяни розбомбили склад дитячих іграшок у Києві
Росія знищила склад KIDDISVIT
Фото: Павло Овчинніков у Facebook
Росія атакувала реактивним "шахедом" склад KIDDISVIT у Києві, де зберігалися дитячі іграшки.
Про це повідомив CEO та співзасновник компанії Павло Овчинніков.
Унаслідок атаки постраждалих немає. Наслідки оцінюються, але Овчинніков попереджає, що збитки значні.
"Ми на зв'язку з партнерами та робимо все можливе, щоб виконати зобов'язання. Перебудовуємо логістичні потоки і шукаємо рішення, щоб якомога швидше відновити повноцінну роботу", – пише він.
Нагадаємо:
27 серпня російська атака знищила розподільчий центр "Будинку іграшок", з якого щодня товар відправлявся в магазини по всій Україні.