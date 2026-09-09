Росіяни розбомбили склад дитячих іграшок у Києві

Росія атакувала реактивним "шахедом" склад KIDDISVIT у Києві, де зберігалися дитячі іграшки.

Про це повідомив CEO та співзасновник компанії Павло Овчинніков.

Унаслідок атаки постраждалих немає. Наслідки оцінюються, але Овчинніков попереджає, що збитки значні.

Фото: Павло Овчинніков у Facebook

"Ми на зв'язку з партнерами та робимо все можливе, щоб виконати зобов'язання. Перебудовуємо логістичні потоки і шукаємо рішення, щоб якомога швидше відновити повноцінну роботу", – пише він.

Нагадаємо:

27 серпня російська атака знищила розподільчий центр "Будинку іграшок", з якого щодня товар відправлявся в магазини по всій Україні.