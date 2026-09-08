Один із головних вантажоперевізників світу припинив роботу з терміналом у Борисполі

Maersk припиняє роботу з терміналом у Борсиполі

Компанія "Maersk Україна", офіційне представництво фідерного оператора Maersk припиняє співпрацю із терміналом у Борисполі Київської області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У повідомленні йдеться, що рішення ухвалене з операційних причин.

"Просимо взяти до уваги, що з операційних причин Мерск Україна припиняє роботу з терміналом м. Бориспіль оператором "BIT VANTAGE LLC", – пише компанія.

Щодо імпортних заявок, які ще не прибули на термінал, перебувають у дорозі або плануються до відправлення, Maersk просить звертатися до представників інтермодального відділу для отримання подальших інструкцій.

Нагадаємо:

Раніше компанія Maersk повідомила, що призупиняє надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

Тимчасово зупинивши суднозахід до Чорноморського порту, Maersk доставлятиме контейнери на термінали України з румунського порту Констанца, сервіс діятиме до жовтня.