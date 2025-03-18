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Росії загрожує зростання цін на бензин

Віктор Волокіта — 18 березня, 14:39
Росії загрожує зростання цін на бензин
The Moscow Times

Росія може зіткнутися з різким зростанням цін на бензин через проблеми незалежних нафтопереробних заводів (НПЗ), які забезпечують близько 14% внутрішнього ринку.

Про це пише російське пропагандистське видання "Известия" з посиланням на учасників ринку.

За словами представника одного з міні-НПЗ, підприємствам доводиться закуповувати нафту за міжнародними котируваннями, а продавати готову продукцію за монопольно низькими цінами внутрішнього ринку.

"Наприклад, ми купуємо нафту по 45 руб. за літр, а продаємо прямогонний бензин по 36 руб. дочірнім підприємствам СІБУРа", - пояснив співрозмовник видання.

Він зазначив, що компаніям доводиться пояснювати з податковими органами, чому вони торгують нижче собівартості.

Також, як пише росвидання, за останні три роки вдвічі подорожчали послуги логістики, а висока ключова ставка ускладнила залучення оборотного фінансування.

Нагадаємо:

Експорт російської нафти морем у лютому знизився на 9% порівняно з січнем, однак найбільш помітною зміною стало різке скорочення поставок через "тіньові" танкери — на 21%.

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