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Росія продовжила заборону на експорт бензину

Віктор Волокіта — 21 лютого, 13:20
Росія продовжила заборону на експорт бензину

Влада РФ вирішила продовжити заборону на експорт автобензину для невиробників із 1 березня терміном на півроку.

Про це йдеться в повідомленні уряду, повідомляє галузеве видання enkorr.

"Віцепрем'єр Олександр Новак підтримав рішення про заборону експорту бензину для компаній, що його не виробляють, на період із 1 березня по 31 серпня поточного року з метою балансування ринку в період підвищеного попиту", — повідомив уряд.

Нафтопереробним заводам і нафтовим компаніям, що ними володіють, експорт палива буде дозволений.

Нагадаємо:

Як повідомляв Reuters, вартість оптових партій автобензинів і дизпалива знизилася на санкт-петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі за період з 10 по 14 лютого на тлі заспокійливих для покупців новин про повернення в роботу великих НПЗ і можливу заборону на експорт бензину, показали дані біржі та трейдерів.

Наприкінці січня уряд рф ухвалив рішення про продовження заборони на експорт автобензину на лютий для всіх, окрім виробників палива.

Росія експорт бензин

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Росія продовжила заборону на експорт бензину
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