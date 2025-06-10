Поставки бензина из России обвалились вдвое

В мае Россия существенно сократила морской экспорт бензина - показатель снизился почти на 50% в годовом измерении.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

В мае 2025 года Россия экспортировала лишь 133 тыс тонн бензина морем - это на 47% меньше, чем в мае прошлого года, и на 63% меньше, чем в апреле. Всего за пять месяцев этого года морской экспорт снизился на 3,3%, до 1,7 млн тонн.

Как отмечают в ЦЦИ, ключевой причиной падения стало прекращение поставок в Азию из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры и укрепления рубля. Еще в апреле туда было отправлено 156 тыс тонн топлива.

Дополнительно повлияли затяжные ремонты на российских НПЗ, в частности в Комсомольске, Уфе и Волгограде. Они привели к сокращению производства бензина на 72 тыс тонн.

В то же время вырос экспорт в Африку - до 90 тыс. тонн в мае, что на 90% больше, чем в прошлом году, и на 17% больше, чем в апреле. За пять месяцев туда было экспортировано 622 тыс тонн, что на 3% превышает показатель 2024 года. Вторым направлением стала Бразилия - 41 тыс тонн в мае.

В среднем РФ отправляет за границу лишь 2-4 судна с бензином ежемесячно. Аналитики ожидают, что экспорт может вырасти после завершения ремонтов и на фоне ослабления рубля до 100 за доллар во второй половине года.

Напомним:

Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин из-за проблем независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые обеспечивают около 14% внутреннего рынка.

Власти РФ решили продлить запрет на экспорт автобензина для непроизводителей с 1 марта сроком на полгода.