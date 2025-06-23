Россия из-за санкций начнет продавать алмазы сама себе

Правительство России в 2025 году планирует закупать алмазы за государственный бюджет, чтобы поддержать госкорпорацию "Алроса", которая из-за западных санкций испытала серьезное падение экспорта.

Об этом пишет The Moscow Times.

В бюджете на 2025-2027 годы предусмотрено 154 миллиарда рублей (примерно 1,71 миллиарда долларов) на закупку драгоценных камней для Гохрана, половина из которых будет направлена именно на алмазы, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, стороны сейчас согласовывают конкретный ассортимент закупок. ""Это непростая работа. Гохран хочет купить лучшие и уникальные камни, а Алроса может продать лучшие камни и без этого. Но переговоры продвигаются"", - цитирует Моисеева "Интерфакс".

С 2022 года ""Алроса"" находится под западными санкциями, а в 2024 году страны G7 ввели эмбарго на импорт ее алмазов, в том числе и через третьи страны. Как следствие, экспорт ""Алросы"" в 2024 году упал на 38% по сравнению с довоенным уровнем.

По итогам прошлого года компания потеряла 26% выручки, почти половину EBITDA, а чистая прибыль сократилась в 4,4 раза, до 19,3 миллиарда рублей (примерно 214 миллионов долларов). Во второй половине года ""Алроса"" стала убыточной, понеся потери в 17,3 миллиарда рублей (примерно 192 миллиона долларов).

На конец 2024 года на балансе ""Алросы"" накопилось нераспроданных алмазов на сумму 129,9 миллиарда рублей (примерно 1,44 миллиарда долларов), что на 50% больше, чем годом ранее.

Напомним:

Поставки российских алмазов на мировой рынок в 2024 году снизились до самого низкого уровня за более чем десятилетие.

Впервые за 15 лет российские власти начнут скупать алмазы за счет средств федерального бюджета, чтобы поддержать госкорпорацию "Алроса", которая попала под санкции и эмбарго западных стран.

Россия два года подряд сокращает экспорт необработанных алмазов, объем экспорта за это время упал более чем на треть.