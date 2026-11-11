Україна може знову стати найбільшим світовим експортером соняшникової олії

Україна у 2026/27 МР може знову стати найбільшим експортером соняшникової олії у світі: у листопадовому звіті USDA прогноз українського експорту залишили на рівні п'яти мільйонів тонн, а для Росії його знизили.

Про це пише Latifundist.com.

Прогноз українського експорту залишили на рівні 5 млн т, тоді як для Росії його знизили на 250 тис. т — до 4,85 млн т, зазначено у публікації.

"Таким чином, український експорт може перевищити російський на 150 тис. т. Ще у жовтні USDA прогнозувало першість Росії з поставками 5,1 млн т", – пише видання.

Оцінку врожаю соняшнику в Росії знизили на 600 тис. т — з 21 млн т до 20,4 млн т. Прогноз виробництва соняшникової олії скоротили на 248 тис. т — до 7,558 млн т проти 7,806 млн т у жовтні.

Для України обидва прогнози залишили без змін: урожай соняшнику очікується на рівні 13 млн т, виробництво соняшникової олії — 5,418 млн т.

За оцінками USDA, у 2025/26 МР Україна вперше за 20 сезонів втратила світове лідерство в експорті соняшникової олії, поступившись Росії. Українські поставки становили 4,036 млн т, російські — 4,2 млн т.

Україна утримувала першість із 2005/06 маркетингового року, зазначає видання.

Нагадаємо:

У жовтні Україна експортувала 3,05 млн тонн агропродукції, що на 0,6% більше, ніж у вересні, при чому скорочення експорту зернових культур було компенсоване збільшенням відвантажень олійних і продуктів їх переробки.

Раніше повідомлялося, що Україна не може переробити весь урожай олійних: загальні паспортні переробні потужності в Україні становлять близько 23 мільйонів тонн, однак реальна переробка – лише близько 17 мільйонів.

Від початку повномасштабної війни в Україні збудували десять олійних заводів однак наявні потужності підприємств завантажені не повністю.

Раніше у асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно завдає ударів по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.