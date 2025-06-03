Експорт алмазів з РФ обвалився до мінімуму за 10 років

Постачання російських алмазів на світовий ринок у 2024 році знизилися до найнижчого рівня за понад десятиліття.

Про це пише The Moscow Times.

Росія експортувала 30,37 млн карат — це на 6,27% менше, ніж торік, і навіть нижче за показник 2015 року, коли були перші санкції через анексію Криму.

У грошовому вимірі обсяг експорту впав ще сильніше — на 28,6%, до 2,62 млрд дол. Це пов’язано не лише зі зменшенням обсягів, а й із падінням цін на російські алмази.

У 2024 році карат з Росії коштував у середньому 86,36 дол — на 24% дешевше, ніж роком раніше. Для порівняння, середньосвітова ціна знизилась лише на 10%, до 105,33 дол за карат.

Водночас частка Росії у світовому експорті у натуральному вимірі залишилася на рівні 11%, а в грошовому впала з 10% до 9%. Країна забезпечила 32% світового видобутку — 37,32 млн карат.

Нагадаємо:

Уперше за 15 років російська влада почне скуповувати алмази за рахунок коштів федерального бюджету, щоб підтримати держкорпорацію "Алроса", яка потрапила під санкції та ембарго західних країн.

Росія два роки поспіль скорочує експорт необроблених алмазів, обсяг експорту за цей час впав більш ніж на третину.