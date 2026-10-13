Нафта позитивно відреагувала на дозвіл США на постачання дизельного палива з РФ

Ціни на нафту 13 жовтня знизилися на тлі очікувань додаткових постачань дизелю з Росії, які послабили побоювання щодо перебоїв із постачанням через атаки на Саудівську Аравію.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 1,30 долара, або 1,2%, — до 105,35 долара за барель. Американська WTI втратила 1,25 долара, або 1,3%, — до 92,49 долара.

Напередодні обидві марки подорожчали майже на 2 долари за барель, а Brent завершила торги на найвищому рівні з 15 вересня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія погодилася постачати дизель на світові ринки. Його адміністрація тимчасово послабила американські санкції проти російського пального. Додаткові обсяги можуть зменшити дефіцит пропозиції на світовому паливному ринку.

Водночас аналітики ING скептично оцінюють перспективи енергетичного перемир'я між Україною та Росією: після оголошення Трампа з'явилися повідомлення про нові російські удари по українських енергооб'єктах.

Американські законодавці від обох партій також заявили, що домовленість Трампа з Путіним може порушувати закон США, який забороняє імпорт російських енергоносіїв до припинення агресії проти України.

Нагадаємо:

На думку аналітиків, угода президента США Дональда Трампа з Росією про постачання дизельного пального на світові ринки навряд чи принесе суттєве полегшення споживачам у США чи в інших частинах світу.