Акції розробника Claude впали нижче рівня початкового розміщення
Акції компанії Anthropic, розробника Claude, на початку торгів на біржі США у вівторок опустилися нижче ціни первинного публічного розміщення (IPO) у 83 долари.
Про це пише Reuters.
Різке падіння відбулося лише через кілька днів після рекордного дебюту компанії на біржі Nasdaq.
Акції компанії впали на 5,4%, до 82,78 дол., продовжуючи стрімке падіння від ціни відкриття 19 листопада, яка становила 111,50 дол.
На першій торговельній сесії акції компанії закрилися на 17% вище ціни IPO, але з того часу опинилися в епіцентрі загального розпродажу акцій технологічних компаній.
Зниження вартості акцій Anthropic посилило занепокоєння щодо завищених оцінок ШІ-компаній та величезних сум, що вкладаються в будівництво дата-центрів.
Водночас енергетичні шоки та зростання процентних ставок у США та по всьому світу загрожують ще більше підвищити ці витрати.
У цих умовах Anthropic, як перша передова ШІ-компанія, що вийшла на біржу, широко розглядається як індикатор стану всього сектору.
"Якщо ми дійсно побачимо уповільнення розбудови дата-центрів, то це, очевидно, може вплинути на швидкість розвитку Anthropic, а отже, і на майбутні доходи, і, відповідно, на її оцінку", – каже Фіона Сінкотта, старший аналітик ринку в StoneX.
При цьому Anthropic не встигла скористатися стрімким підйомом акцій ШІ-компаній на Волл-стріт після повернення Дженсена Хуанга на посаду CEO Nvidia в понеділок.
Водночас Anthropic – не єдина серед гучних технологічних компаній, що вийшли на біржу, та швидко втратили початковий приріст і опустилися нижче ціни розміщення.
Наприклад, компанії SpaceX, чий червневий вихід на біржу вартістю 85,7 млрд дол. був найбільшим у світі до Anthropic, знадобилося близько місяця, щоб опуститися нижче рівня IPO.
А у 2012 році Facebook опустився нижче ціни розміщення вже на другий день торгів.
Ці порівняння показують, що швидка втрата премії за IPO не є чимось безпрецедентним навіть для дуже очікуваних розміщень, і що раннє пробиття початкової ціни не обов'язково є показником довгострокової динаміки.
"Як і з більшістю IPO, ціна, ймовірно, була завищеною, і зараз відбувається визначення реальної ціни, яка відображатиме справжню вартість компанії", – зазначив Пітер Андерсен, засновник Andersen Capital Management.
Нагадаємо:
20 листопада, на наступний день після виходу Anthropic, на світових фондових ринках продовжився розпродаж, оскільки рекордний вихід на біржу компанії не зміг відновити довіру інвесторів до сектору штучного інтелекту.