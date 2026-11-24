Акції Anthropic пішли вниз та впали нижче рівня IPO

Акції компанії Anthropic, розробника Claude, на початку торгів на біржі США у вівторок опустилися нижче ціни первинного публічного розміщення (IPO) у 83 долари.

Про це пише Reuters.

Різке падіння відбулося лише через кілька днів після рекордного дебюту компанії на біржі Nasdaq.

Акції компанії впали на 5,4%, до 82,78 дол., продовжуючи стрімке падіння від ціни відкриття 19 листопада, яка становила 111,50 дол.

На першій торговельній сесії акції компанії закрилися на 17% вище ціни IPO, але з того часу опинилися в епіцентрі загального розпродажу акцій технологічних компаній.

Зниження вартості акцій Anthropic посилило занепокоєння щодо завищених оцінок ШІ-компаній та величезних сум, що вкладаються в будівництво дата-центрів.

Водночас енергетичні шоки та зростання процентних ставок у США та по всьому світу загрожують ще більше підвищити ці витрати.

У цих умовах Anthropic, як перша передова ШІ-компанія, що вийшла на біржу, широко розглядається як індикатор стану всього сектору.

"Якщо ми дійсно побачимо уповільнення розбудови дата-центрів, то це, очевидно, може вплинути на швидкість розвитку Anthropic, а отже, і на майбутні доходи, і, відповідно, на її оцінку", – каже Фіона Сінкотта, старший аналітик ринку в StoneX.

При цьому Anthropic не встигла скористатися стрімким підйомом акцій ШІ-компаній на Волл-стріт після повернення Дженсена Хуанга на посаду CEO Nvidia в понеділок.

Водночас Anthropic – не єдина серед гучних технологічних компаній, що вийшли на біржу, та швидко втратили початковий приріст і опустилися нижче ціни розміщення.

Наприклад, компанії SpaceX, чий червневий вихід на біржу вартістю 85,7 млрд дол. був найбільшим у світі до Anthropic, знадобилося близько місяця, щоб опуститися нижче рівня IPO.

А у 2012 році Facebook опустився нижче ціни розміщення вже на другий день торгів.

Ці порівняння показують, що швидка втрата премії за IPO не є чимось безпрецедентним навіть для дуже очікуваних розміщень, і що раннє пробиття початкової ціни не обов'язково є показником довгострокової динаміки.

"Як і з більшістю IPO, ціна, ймовірно, була завищеною, і зараз відбувається визначення реальної ціни, яка відображатиме справжню вартість компанії", – зазначив Пітер Андерсен, засновник Andersen Capital Management.

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Нагадаємо:

20 листопада, на наступний день після виходу Anthropic, на світових фондових ринках продовжився розпродаж, оскільки рекордний вихід на біржу компанії не зміг відновити довіру інвесторів до сектору штучного інтелекту.