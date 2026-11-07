Контроль над активами JTI у РФ отримав колишній працівник ФСБ

Російські активи Japan Tobacco International (JTI) тепер контролює АТ "Промышленные активы", що належить колишньому співробітнику ФСБ Сєргєю Дрьомову.

Про це повідомляє російське медіа "Важные истории" із посиланням на російське пропагандистське медіа РБК.

АТ "Промышленные активы", зареєстроване 16 вересня 2026 року зі статутним капіталом 100 тисяч рублів, єдиний засновник компанії – колишній командир військової частини 68936 в Уфі Сєргєй Дрьомов.

Йому також належить боксерський клуб і компанія з управління нерухомістю в анексованому Криму.

Кореспондент російського РБК виявив на місці реєстрації підприємства житловий багатоповерховий будинок, де ніхто не чув про таку компанію.

Дрьомов працював в органах держбезпеки РФ з 2000 по 2016 рік, як зазначено в його офіційній біографії, був заступником директора з безпеки Євпаторійського морського порту в анексованому Криму.

Згідно з витоками інформації, він отримував дохід, зокрема, в УФСБ Курської області, а його номер телефону записаний в інших користувачів як співробітник ФСБ. З 2019 по 2024 рік Дрьомов був депутатом окупаційної кримської Держради від Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР).

Нагадаємо:

5 листопада російські активи японської компанії Japan Tobacco International передали у тимчасове управління. Компанію фактично захопили.

Вже 6 листопада Японія висловила протест щодо захоплення активів.