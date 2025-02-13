Россия готовится к сокращению добычи нефти из-за санкций и атак беспилотников — Reuters

Россия оказалась перед угрозой сокращения добычи нефти из-за санкций США и атак украинских беспилотников.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что санкции Вашингтона затруднили доступ к танкерам, которые поставляют нефть в Азию, а удары дронов повредили нефтеперерабатывающие заводы, что уменьшило внутреннюю переработку.

В январе США ввели ограничения на 180 российских танкеров. В этот же период Киев усилил атаки беспилотников на объекты нефтепереработки, пытаясь укрепить свои позиции на переговорах.

"У России не будет другого выбора, кроме как снижать добычу", - заявили руководители российских нефтяных компаний. По их словам, в стране накапливается избыток нефти, а возможности для хранения ограничены. Некоторые из резервуаров были уничтожены во время украинских атак.

Экспорт через порты Приморск, Усть-Лугу и Новороссийск в январе сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Россия больше не публикует официальные данные о поставках, но трейдеры и аналитики фиксируют падение экспорта.

В сообщении говорится, что стоимость перевозки груза из российского тихоокеанского порта Козьмино в Китай в январе выросла в пять раз. По оценкам морской аналитической компании Windward, уровень простоя и дрейфа судов, перевозящих российское топливо, в некоторых районах вырос на 300%.

Напомним:

Санкции США против российского нефтяного флота грозят серьезными проблемами для экспорта страны.

Поступления от продажи нефти в государственный бюджет России в январе были близкими к годовому минимуму из-за удешевления нефти и высоких выплат государственным нефтеперерабатывающим компаниям.