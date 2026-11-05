Нафта частково дорожчає: ринок оцінює ризик подальшої ескалації війни з Іраном

Ф'ючерси на нафту Brent у четвер 5 листопада зросли на третину відсотка, нафта West Texas Intermediate навпаки знизилась у ціні. Ринок продовжує оцінювати ризик подальшої ескалації конфлікту за участю США, Ізраїлю та Ірану на тлі результатів виборів до Конгресу цього тижня.

Про це повідомляє Reuters.

Станом на 08:25 за Гринвічем ф'ючерси на Brent подорожчали на 34 центи (0,36%) — до 94,96 долара за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту марки WTI в умовах нестабільних торгів подешевшали на 27 центів (0,31%) — до 87,85 долара.

Під час попередньої сесії ціни на обидва еталонні сорти нафти впали більш ніж на 8%, досягнувши найнижчих значень із 31 серпня.

"Ринки оцінюють вплив проміжних виборів на подальші кроки Дональда Трампа щодо війни з Іраном, закладаючи в ціни вищу ймовірність завершення конфлікту", — зазначила старший аналітик із нафтового ринку в компанії Sparta Commodities Джун Го.

"Утім, попереду очікується посилення волатильності: шлях до повноцінного дипломатичного врегулювання війни залишається сповненим невідомих чинників, тоді як світові стратегічні запаси нафти суттєво скоротилися".

Також зберігається невизначеність напередодні січня, коли до роботи приступить новий склад Конгресу, в якому більшість отримали демократи.

Нагадаємо:

Напередодні ціни на нафту зросли на тлі невизначеності щодо подальших дій США у війні з Іраном після проміжних виборів до Конгресу.