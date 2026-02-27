Стало відомо, скільки нафти Росія експортувала у 2025 році

У 2025 році Росія експортувала 238 млн тон нафти – майже стільки ж, скільки й у 2024 році.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заступника голови уряду Росії Александра Новака.

Головними покупцями російської нафти стали Китай та Індія – на них прийшлося близько 80% від загального експорту.

Водночас Європа, яка до вторгнення Росії в Україну була головним імпортером російської нафти та закуповувала близько 175 млн тон на рік, у 2025 році імпортувала тільки 25 млн тон російської нафти.

Також через санкції російська нафта Urals продається за зниженою ціною, відстаючи на 30 доларів від Brent. Водночас Новак заявив про наміри скоротити різницю між ціною Urals та Brent до 10 доларів на барель.

