РФ та Іран розпочали цінову війну за право продавати нафту Китаю

Російські та іранські виробники нафти пропонують дедалі більші знижки, конкуруючи за ту саму обмежену групу китайських покупців після того, як Індія відступила від закупівель.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За одним зі сценаріїв Rystad Energy, імпорт Індії з Росії може впасти на 40% від рівнів січня — до близько 600 000 барелів на добу. Значна частина витіснених вантажів тепер прямує на схід, провокуючи цінову війну з іранськими постачальниками, яких китайські приватні нафтопереробники традиційно віддавали перевагу.

Російська марка Urals продається приблизно на 12 доларів за барель дешевше за Brent, повідомили трейдери, обізнані з такими угодами, тоді як минулого місяця знижка становила 10 доларів.

Iranian Light, за їхніми словами, торгується зі знижкою до 11 доларів до глобального еталона. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки не мають дозволу спілкуватися зі ЗМІ. У грудні дисконт становив 8–9 доларів.

Незалежні китайські нафтопереробники, відомі як "чайники", історично виконували роль "клапана тиску" нафтового ринку, поглинаючи барелі, від яких відмовлялися інші.

Однак їхні можливості обмежені, адже на них припадає лише близько чверті переробних потужностей країни, а також вони залежать від встановлених урядом квот на імпорт.

Оскільки Китай не здатен повністю поглинути витіснену сиру нафту, непродані обсяги накопичуються в азійських водах, і у Росії та Ірану залишається дедалі менше варіантів.

Кремль уже був змушений обмежувати видобуток, що позбавляє його коштів на війну в Україні. Тим часом Іран намагається відвантажити якомога більше нафти, готуючись до потенційного удару з боку США.

Нагадаємо:

Експорт російської нафти до Китаю зросте третій місяць поспіль і досягне нового рекордного рівня в лютому, оскільки незалежні нафтопереробні заводи скупили вантажі зі значними знижками після того, як Індія різко скоротила обсяги закупівель.