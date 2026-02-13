Індійський нафтовий гігант отримав ліцензію США на купівлю венесуельської нафти

Індійська Reliance Industries Ltd, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, отримав генеральну ліцензію від уряду США, яка дозволить йому купувати венесуельську нафту напряму без посередників.

Про це пише Вloomberg із посиланням на джерело.

Reliance, що належить мільярдеру Мукешу Амбані, подала заявку на отримання дозволу минулого місяця та отримала позитивну відповідь кілька днів тому.

Компанія є одним з небагатьох нафтопереробних заводів в Індії, які мають потужності для переробки венесуельської високов'язкої, кислої нафти, яку важко видобувати та переробляти без розріджувача.

У 2019 році компанія закуповувала близько 25% венесуельського експорту, перш ніж дію довгострокового контракту було призупинено, оскільки були введені санкції США.

Нагадаємо:

У лютому повідомлялося, що найбільший індійський покупець російської нафти Reliance Industries Ltd почав закуповувати нафту з Венесуели.

2 лютого президент США Дональд Трамп після розмови з індійським прем'єром Нарендрою Моді заявив, що Індія погодилася відмовитися від купівлі російської нафти.

У січні повідомлялося, що індійська Reliance Industries Ltd у лютому та березні мала відновити отримання російської нафти після місячної паузи.