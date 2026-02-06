Найбільший індійський покупець російської нафти перейшов на закупівлі з Венесуели

Індійська Reliance Industries Ltd, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, почав закуповувати нафту з Венесуели.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Нафтопереробний конгломерат придбав супертанкер з вантажем близько 2 мільйонів барелів венесуельської нафти.

Індійська компанія придбала партію венесуельської сировини вперше з середини 2025 року і це перше придбання венесуельської нафти індійським покупцем з моменту захоплення США венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Reliance Industries після початку війни в Україні стала найбільшим індійським імпортером російської нафти, забезпечуючи станом на кінець 2025 року приблизно половину барелів, що закуповуються з РФ, зазначає The Moscow Times

У грудні 2024 року компанія підписала 25-річний контракт з "Роснєфтью" на поставку до 500 000 бочок нафти на добу. Однак після введення США наприкінці жовтня минулого року санкцій проти "Лукойлу" і "Роснєфті" в Reliance заявили, що більше не купуватимуть російську сировину.

Нагадаємо:

У січні повідомлялося, що індійська Reliance Industries Ltd у лютому та березні мала відновити отримання російської нафти після місячної паузи.

2 лютого президент США Дональд Трамп після розмови з індійським прем'єром Нарендрою Моді заявив, що Індія погодилася відмовитися від купівлі російської нафти.