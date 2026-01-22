НПЗ-гігант Індії після паузи повертається до нафти РФ

Індійська Reliance Industries Ltd, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, у лютому та березні має відновити отримання російської нафти після місячної паузи.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Останній раз Reliance отримувала російську нафту у грудні — після того, як компанія добилася місячної "поступки" США, що дозволяла згорнути операції із підсанкційною Rosneft після дедлайну 21 листопада.

Як і інші індійські НПЗ, Reliance купуватиме російську нафту у непідсанкційних продавців, повідомили джерела, не уточнюючи кількість партій, заброньованих на лютий і березень.

Також незрозуміло, чи продовжить приватний переробник закупівлі російської нафти після березня.

Нагадаємо:

Чотири з семи найбільших нафтопереробних компаній Індії зараз активно купують російську нафту, адже великы знижки стимулюють шукати "несанкційні" барелі, навіть попри те, що гігант Reliance Industries Ltd. утримується від торгівлі.