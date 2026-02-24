В Росії ініціювали кримінальну справу проти засновника Telegram Дурова – РосЗМІ

Проти Дурова почали справу в Росії

Дії засновника соцмережі Telegram Павла Дурова розслідуються в рамках кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності.

Про це повідомляє державна "Российская газета", передає російське медіа "Медуза" та Reuters.

"Дії глави Telegram П. Дурова розслідуються в рамках кримінальної справи за статтею 205.1, частина 1.1 (сприяння терористичній діяльності) Кримінального кодексу Росії", – йдеться у повідомленні "Российской газеты".

За повідомленням газети, стаття проти Дурова "базується на матеріалах ФСБ Росії".

У статті "Российской газеты", зокрема, є така цитата: "ілюзія анонімності привела в месенджер армію радикалів, наркоманів, вбивць і терористів, що стало формувати загрози нашому суспільству".

Серед злочинів, скоєних з використанням месенджера, автори статті заявляють про теракт у "Крокус Сіті Холі" та вбивства Дар'ї Дугіної і російського генерала Ігоря Кирилова.

"Telegram, як йдеться у публікаціях, в умовах СВО "став головним інструментом спецслужб країн НАТО і "київського режиму", – додали у повідомленні "Российской газеты".

Нагадаємо:

10 лютого у Росії знову почали "уповільнювати" месенджер Telegram.

У "Роскомнадзор" вважають, що Telegram нібито системно створює інфраструктуру для "пробиву" особистих даних росіян.

У самому Telegram заявили, що не виявили жодних порушень у роботі свого шифрування, відкинувши звинувачення російської влади про те, що іноземні розвідувальні служби нібито можуть бачити повідомлення, які надсилають російські військові.

У серпні 2024 року Дурова затримували у Франції. Тоді його звинувачували у пособництві розповсюдженню наркотиків, співучасті у кіберзлочинах та розповсюдженні дитячої порнографії.