Готівка на день стала єдиним засобом оплати в РФ через блокування VPN – Дуров

Мільярдер і засновник Telegram Павло Дуров заявив у суботу, що спроба Росії заблокувати віртуальні приватні мережі (VPN) спричинила проблеми з внутрішньою платіжною системою, додавши, що десятки мільйонів росіян чинять опір цифровому контролю.

Про це він написав у своєму каналі у Telegram.

Росія неодноразово блокувала мобільний інтернет і надала широкі повноваження для відключення засобів масової комунікації, одночасно блокуючи месенджери та VPN.

Технічна проблема, що сталася у п'ятницю і яку Росія досі не пояснила повністю, спричинила хаос для деяких покупців, змусивши московське метро дозволити вхід без оплати через турнікети, а регіональний зоопарк – попросити відвідувачів розраховуватися готівкою.

"Ласкаво просимо назад до Цифрового опору, мої російські брати та сестри. Зараз уся нація мобілізована, щоб обійти ці абсурдні обмеження", – написав Дуров у Telegram.

Російські чиновники стверджують, що обмеження щодо VPN та месенджерів, таких як WhatsApp і Telegram, є необхідними для безпеки, оскільки Москва стикається зі атаками в глибину Росії з боку України.

Росія намагається повністю заблокувати Telegram. Російські чиновники заявили, що Telegram був проникнутий розвідувальними службами України та країн-членів НАТО, і що внаслідок цього загинули російські солдати.

Нагадаємо:

Клієнти російських банків у пʼятницю 3 квітня масово скаржились на проблеми з платежами, переказами та доступом до онлайн-сервісів.

Збій торкнувся російських Сбербанку, ВТБ, Т-Банку, Ozon Банку та деяких інших фінансових установ.