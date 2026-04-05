Готівка на день стала єдиним засобом оплати в РФ через блокування VPN – Дуров
Мільярдер і засновник Telegram Павло Дуров заявив у суботу, що спроба Росії заблокувати віртуальні приватні мережі (VPN) спричинила проблеми з внутрішньою платіжною системою, додавши, що десятки мільйонів росіян чинять опір цифровому контролю.
Про це він написав у своєму каналі у Telegram.
Росія неодноразово блокувала мобільний інтернет і надала широкі повноваження для відключення засобів масової комунікації, одночасно блокуючи месенджери та VPN.
Технічна проблема, що сталася у п'ятницю і яку Росія досі не пояснила повністю, спричинила хаос для деяких покупців, змусивши московське метро дозволити вхід без оплати через турнікети, а регіональний зоопарк – попросити відвідувачів розраховуватися готівкою.
"Ласкаво просимо назад до Цифрового опору, мої російські брати та сестри. Зараз уся нація мобілізована, щоб обійти ці абсурдні обмеження", – написав Дуров у Telegram.
Російські чиновники стверджують, що обмеження щодо VPN та месенджерів, таких як WhatsApp і Telegram, є необхідними для безпеки, оскільки Москва стикається зі атаками в глибину Росії з боку України.
Росія намагається повністю заблокувати Telegram. Російські чиновники заявили, що Telegram був проникнутий розвідувальними службами України та країн-членів НАТО, і що внаслідок цього загинули російські солдати.
Нагадаємо:
Клієнти російських банків у пʼятницю 3 квітня масово скаржились на проблеми з платежами, переказами та доступом до онлайн-сервісів.
Збій торкнувся російських Сбербанку, ВТБ, Т-Банку, Ozon Банку та деяких інших фінансових установ.