З засновника Telegram повністю зняли заборону на виїзд із Франції

Французька влада повністю скасувала заборону на виїзд із країни для засновника Telegram Павла Дурова.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерел агентства, рішення датоване 10 листопада – цього дня слідчі органи також скасували вимогу для нього регулярно відмічатися в місцевому відділенні поліції.

Дурова затримали паризькі правоохоронці в серпні 2024 року, коли він зійшов із трапа приватного літака. Його допитували чотири дні, після чого звинуватили у сприянні злочинам на платформі Telegram, пише Bloomberg.

Він вніс заставу в розмірі €5 млн, йому заборонили залишати Францію і наказали відмічатися в поліції двічі на тиждень. Сам Дуров заперечував справедливість обвинувачень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що засновнику Telegram Павлу Дурову дозволили тимчасово покинути Францію, де його звинувачують у численних порушеннях, пов'язаних з сприянням організованій злочинності.

Павел Дуров під час слухань у суді Франції пообіцяв вжити усіх заходів аби покращити модерацію контенту у соцмережі.

Затримання Павла Дурова у Франції не вплинуло на діяльність Telegram завдяки значному зростанню вартості криптовалют на балансі компанії.

Раніше повідомлялося, що міністерство технологій В'єтнаму доручило постачальникам телекомунікаційних послуг заблокувати месенджер Telegram.

Також повідомлялося, що Telegram відкриває офіс у Казахстані та співпрацює з урядом країни над видаленням неправомірних публікацій і блокуванням деструктивних каналів. Влада заявила, що активно співпрацює з Telegram у роботі над видаленням неправомірних публікацій і блокуванням деструктивних каналів.