РФ втрачає 200 млрд рублів щомісяця через блокаду портів Україною – росЗМІ

Робота російських портів на Чорному та Азовському морях практично зупинилася через атаки БПЛА та безпілотних катерів: учасники ринку оцінили щомісячні втрати бюджетів та бізнесу у понад 200 млрд рублів.

Про це пише російське видання "Коммерсант" з посиланням на джерела, зокрема на компанію "ОТЕКО", яка керує терміналами в Тамані.

Обсяг перевалки вантажів на терміналах південних портів РФ у вересні скоротився на 95-100%, пасажиропотік – на 85%. Вантажопотік переорієнтувався на порти Північного Заходу або сухопутні маршрути.

Крім того, постраждав російський експорт сільгосппродукції: у липні-серпні через порти Краснодарського краю перевантажили 3,8 млн тонн сільськогосподарських вантажів проти 7,9 млн тонн за аналогічний період у 2025 році.

За інформацією видання, найбільші південі порти РФ, зокрема Новоросійськ, Тамань і Туапсе, почали скорочувати штат – зокрема, відправили частину співробітників у неоплачувані відпустки або перевели на скорочений робочий тиждень.

На цьому тлі губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв запропонував віцепрем'єру РФ Дмітрію Патрушеву розглянути можливість надання державних субсидій для портів регіону за аналогією із закритими аеропортами.

Серед можливих заходів – субсидування зарплат співробітників, витрат на утримання та технічне обслуговування обладнання, силосів, складів, причальної інфраструктури, оплату електроенергії та комунальних послуг.

Також розглядається компенсація частини відсотків за кредитами та позиками на підтримку готовності терміналів до відновлення роботи. 6 жовтня Патрушев доручив профільним міністерствам розглянути відповідні пропозиції.

За державною підтримкою – до віцепрем'єра Олександра Новака – звернулася й Асоціація морських торговельних портів Росії.

Вона пропонує відтермінувати платежі за оренду федерального майна та податки, а також виділити субсидії на зарплати в розмірі однієї мінімальної зарплатні на місяць на працівника та пом'якшити умови страхування військових ризиків.

У портах півдня Росії зайнято близько 20-25 тисяч осіб. За експертними оцінками, сумарна підтримка у вигляді однієї мінімальної зарплати на місяць обійшлася б РФ у 550-670 млн рублів на місяць, або 6,6-8 млрд рублів на рік.

Нагадаємо:

Українським агровиробникам у вересні вдалося наростити темпи експорту порівняно із серпнем, проте тривала блокада морських портів Росією залишається одним із головних економічних ризиків для аграрного сектору.

У серпні стало відомо, що російський зерновий експорт, що приносить в економіку країни-агресора близько 15 млрд дол. щорічно, виявився практично повністю паралізованим через українські удари по портах Азовського та Чорного моря.