Польша сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

Головуюча в Європейській раді Польща сподівається, що новий пакет санкцій проти Росії через війну в Україні буде ухвалено до 1 липня.

Про це під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі сказав міністр з європейських питань Польщі Адам Шлапка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Робота над 17-м пакетом санкцій щойно розпочалася. Я сподіваюся, що вона буде завершена до кінця польського головування. Наша позиція чітка і не змінилася. Україна повинна бути у сильній позиції, щоб мати змогу домовитися про вигідну угоду та захистити її після її укладення. Ми готові підтримати ці зусилля інструментами, які має в своєму розпорядженні ЄС", – сказав він.

Польське головування в ЄС завершиться 30 червня і перейде до Данії 1 липня, яка головуватиме до 31 грудня.

Шлапка також згадав оперативну оцінку збитків та потреб України, яка була опублікована Світовим банком у лютому 2025 року. Зокрема, збитки, пов'язані з війною, оцінюються в $176 млрд, а вартість 10-річної реконструкції – у $524 млрд.

"На тлі цього похмурого сценарію очевидно, що ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та самі українці. Українці послідовно демонструють готовність прийняти переконливі мирні пропозиції", – зазначив Шлапка.

"Ще в березні вони погодилися на безумовне всеохоплююче припинення вогню на переговорах, що відбулися за посередництва США, і відтоді м'яч все ще на боці Росії", додав польський міністр.

Як повідомлялося, 6 травня Єврокомісія мала запропонувати новий пакет санкцій проти Росії. Очікується, що до санкційних списків потрапить ще більше фізичних і юридичних осіб.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року.

Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС у Люксембурзі 14 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Каллас наголосила, що до засідання міністрів закордонних справ ЄС у травні 2025 будуть зібрані всі пропозиції щодо 17-го пакету санкцій ЄС проти РФ.