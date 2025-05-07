Польша надеется на принятие 17-го пакета санкций для РФ до 1 июля

Председательствующая в Европейском совете Польша надеется, что новый пакет санкций против России из-за войны в Украине будет принят до 1 июля.

Об этом во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге сказал министр по европейским вопросам Польши Адам Шлапка, сообщает Интерфакс-Украина .

"Работа над 17-м пакетом санкций только началась. Я надеюсь, что она будет завершена до конца польского председательства. Наша позиция четкая и не изменилась. Украина должна быть в сильной позиции, чтобы иметь возможность договориться о выгодной сделке и защитить ее после ее заключения. Мы готовы поддержать эти усилия инструментами, которыми располагает ЕС", - сказал он.

Польское председательство в ЕС завершится 30 июня и перейдет к Дании 1 июля, которая будет председательствовать до 31 декабря.

Шлапка также упомянул оперативную оценку убытков и потребностей Украины, которая была опубликована Всемирным банком в феврале 2025 года. В частности, убытки, связанные с войной, оцениваются в $176 млрд, а стоимость 10-летней реконструкции - в $524 млрд.

"На фоне этого мрачного сценария очевидно, что никто не хочет мира больше, чем Украина и сами украинцы. Украинцы последовательно демонстрируют готовность принять убедительные мирные предложения", - отметил Шлапка.

"Еще в марте они согласились на безусловное всеобъемлющее прекращение огня на переговорах, состоявшихся при посредничестве США, и с тех пор мяч все еще на стороне России", добавил польский министр.

Как сообщалось, 6 мая Еврокомиссия должна была предложить новый пакет санкций против России. Ожидается, что в санкционные списки попадет еще больше физических и юридических лиц.

Напомним:

Ранее сообщалось, что 17-й пакет санкций Европейского Союза против России будет подготовлен к заседанию Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится в мае 2025 года.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС в Люксембурге 14 апреля, передает корреспондент "Европейской правды".

Каллас отметила, что до заседания министров иностранных дел ЕС в мае 2025 года будут собраны все предложения по 17-му пакету санкций ЕС против РФ.