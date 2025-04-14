Новий пакет санкцій проти Росії буде розглядатися Радою ЄС у травні

Європейська правда

Новий, 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року.

Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас на пресконференції після завершення засідання Ради ЄС у Люксембурзі 14 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Каллас наголосила, що до засідання міністрів закордонних справ ЄС у травні 2025 будуть зібрані всі пропозиції щодо 17-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

"Ми працюємо над 17-м пакетом санкцій, щоб додати в нього тіньовий флот та різні інші елементи та "зібрати" його до Ради міністрів закордонних справ у травні", – заявила Кая Каллас.

Як повідомлялося, до 17-го пакета санкцій проти Росії, зокрема, можуть увійти російський "Росатом", експорт скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.

Раніше Франція закликала ЄС запровадити "найжорсткіші санкції" проти Росії.

Нагадаємо, 16-й пакет санкцій проти Росії через її агресію проти України був ухвалений Євросоюзом 24 лютого – у третю річницю повномасштабного нападу 2022 року.