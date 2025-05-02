УЗ попередила про зміни руху поїздів на маршруті Коломия/Чернівці – Львів – Варшава

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на польській залізниці поїзд № 766/765 Варшава – Рава-Руська не курсуватиме з 1 по 12 травня 2025 року включно.

Про це інформує "Укрзалізниця", посилаючись на повідомлення польського перевізника ПКП Інтерсіті.

У зв’язку з цим на вказаний період вносяться зміни до графіка руху низки поїздів формування "Укрзалізниці":

1. Поїзд № 863/864 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до/від станції Львів. На дільниці Львів – Рава-Руська тимчасово не курсуватиме.

2. Поїзд № 865/866 Рава-Руська – Коломия вирушатиме зі станції Львів. На дільниці Рава-Руська – Львів поїзд тимчасово не курсуватиме.

3. Поїзд № 866/865 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до станції Львів.

Крім цього, на період проведення ремонтних робіт призначається тимчасовий регіональний поїзд № 862 Львів – Рава-Руська, який курсуватиме щоденно з 1 по 12 травня 2025 року. Час відправлення зі Львова – 18:00. Зупинки: Брюховичі (18:19–18:21), Жовква (18:58–19:00), прибуття до Рава-Руської – 19:34.

Водночас в УЗ наголосили, що у вказаний період зберігається курсування поїзда № 768/767 Варшава – Рава-Руська, що виконується польським перевізником SKPL.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" запускає новий регіональний маршрут, що з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.