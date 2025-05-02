"Укрзализныця" предупредила об изменениях движения поездов на маршруте Коломыя/Черновцы - Львов - Варшава

В связи с проведением ремонтных работ на польской железной дороге поезд № 766/765 Варшава - Рава-Русская не будет курсировать с 1 по 12 мая 2025 года включительно.

Об этом информирует "Укрзализныця", ссылаясь на сообщение польского перевозчика ПКП Интерсити.

В связи с этим на указанный период вносятся изменения в график движения ряда поездов формирования "Укрзализныци":

1. Поезд № 863/864 Коломыя - Рава-Русская будет курсировать только до/от станции Львов. На участке Львов - Рава-Русская временно не будет курсировать.

2. Поезд № 865/866 Рава-Русская - Коломыя будет отправляться со станции Львов. На участке Рава-Русская - Львов поезд временно не будет курсировать.

3. Поезд № 866/865 Коломыя - Рава-Русская будет курсировать только до станции Львов.

Кроме этого, на период проведения ремонтных работ назначается временный региональный поезд № 862 Львов - Рава-Русская, который будет курсировать ежедневно с 1 по 12 мая 2025 года. Время отправления из Львова - 18:00. Остановки: Брюховичи (18:19-18:21), Жовква (18:58-19:00), прибытие в Рава-Русскую - 19:34.

В то же время в УЗ отметили, что в указанный период сохраняется курсирование поезда № 768/767 Варшава - Рава-Русская, который выполняется польским перевозчиком SKPL.

Напомним:

"Укрзализныця" запускает новый региональный маршрут, который соединит Коломыю, Ивано-Франковск, Львов и Луцк.