"Укрзалізниця" запускає новий маршрут, який з'єднає Івано-Франківськ, Львів і Луцьк

"Укрзалізниця" запускає новий регіональний маршрут, що з'єднає Коломию, Івано-Франківськ, Львів і Луцьк.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За інформацією перевізника, з 6 травня 2025 року почне курсувати регіональний поїзд №815/816 Коломия — Луцьк — Коломия. Він курсуватиме через Івано-Франківськ та Львів до Луцька, відкриваючи зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами.

Графік руху:

У напрямку Луцька (щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі):

Відправлення з Коломиї — 06:55, прибуття до Луцька — 14:20.

Зупинки: Івано-Франківськ 07:37–07:40 → Ходорів 08:53–08:54 → Львів 10:10–10:26 → Підзамче 10:37–10:39 → Радехів 11:55–11:56 → Горохів 12:31–12:32.

У напрямку Коломиї (також по 4,5,6,7 днях тижня):

Відправлення з Луцька — 15:17, прибуття до Коломиї — 22:35

Зупинки: Горохів 17:07–17:08 → Радехів 17:42–17:43 → Підзамче 19:05–19:07 → Львів 19:18–19:41 → Ходорів 20:47–20:48 → Івано-Франківськ 21:50–21:53.

У понеділок, вівторок і середу поїзд №815/816 курсуватиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия, що забезпечить щоденне зручне ранкове та вечірнє сполучення Івано-Франківськ — Львів — Івано-Франківськ.

На маршруті курсуватиме модернізований рейковий автобус PESA 620M, який має 95 місць для сидіння 2-го класу, кондиціонування повітря та безпровідні зарядки для гаджетів.

Квитки на потяг вже в продажу.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №213/214 Київ – Ужгород – Київ через зростання пасажиропотоку та на період будівництва євроколії між Чопом та Ужгородом.

"Укрзалізниця" призначила курсування додаткового швидкого поїзда №159/160 Київ – Трускавець.