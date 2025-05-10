Переговоры между США и Китаем в Швейцарии будут затяжными - Reuters

Нестабильная ситуация накануне женевских переговоров подчеркнула глубокое недоверие и разногласия в стилях переговоров между командой Трампа и Китаем, что может привести к затяжным и полным рисков дискуссиям.

Об этом на основе интервью с чиновниками и экспертами с обеих сторон пишет Reuters.

Трамп настаивал на прямых переговорах с президентом Китая Си Цзиньпином. Но Китай отверг эту идею как такую, что не соответствует его традиционному подходу: проработать детали, прежде чем лидеры подпишут любое соглашение, отмечает агентство.

Китай решил выдвинуть на должность вице-премьера и доверенное лицо Си Хэ Лифэна, чей непосредственный предшественник заключил "первую фазу" торговой сделки с США в 2019 году. Это позволило удовлетворить требования Вашингтона относительно предметных переговоров с высокопоставленным чиновником, который имеет прямой доступ к Си.

Китай снизил уровень переговоров с высшего уровня до простой встречи. Это отражает его мнение о том, что дискуссии будут в основном сводиться к выяснению требований и красных линий Вашингтона после недель противоречивых сообщений Трампа и других высокопоставленных американских чиновников, отмечает Reuters.

Агентство также пишет, что Китай может воспользоваться своим широким инструментарием и предложить покупать больше американского сжиженного природного газа.

На повестке дня также может быть закупка сельскохозяйственных товаров, подобно сделке 2019 года во время первого срока Трампа. Тогда Пекин заявил, что увеличит закупки американской сельскохозяйственной продукции на 32 млрд долл в течение двух лет.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки и Китай 10-11 мая проведут первые официальные торговые переговоры с начала таможенного противостояния.

Встреча состоится на нейтральной территории - в Швейцарии. От США в ней примут участие Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Хэ Лифэн.

Переговоры должны уменьшить напряженность в таможенном противостоянии двух государств. Как известно, Президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 145% на китайские товары, на это Китай ответил 125% пошлинами на американскую продукцию.

Также сообщалось, что ключевым вопросом в торговых переговорах между США и Китаем, которые состоятся 10-11 мая в Швейцарии, станет проблема фентанила.

Администрация Трампа ранее призвала Китай принять более решительные меры для борьбы с производством и экспортом химических веществ, необходимых для изготовления фентанила, но взаимное недоверие между странами значительно затрудняет эти усилия.

Эти переговоры могут определить дальнейший курс экономических отношений между двумя странами, которые находятся в состоянии экономической войны.

Накануне переговоров между американскими и китайскими чиновниками в Швейцарии президент США заявил, что введение 80% пошлины на импорт из Китая "выглядит правильно".

"Китай должен открыть свой рынок для США - это было бы очень хорошо для них!!! Закрытые рынки больше не работают!!!", - написал Трамп в Truth Social.

"80% пошлина на Китай выглядит правильно. Решение за Скоттом Б", - добавил он, имея в виду министра финансов США Скотта Бессента.