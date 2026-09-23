Угорські облігації стали найбільш популярними у Центральній Європі після поразки Орбана

У 2026 році еталонні облігації Угорщини стали улюбленцями іноземних інвесторів у Центральній та Східній Європі, після того, як правоцентристський уряд Петера Мадяра поклав край правлінню Віктора Орбана.

Про це повідомляє Reuters.

Зараз 10-річні облігації торгуються з дохідністю 5,64%, що нижче за показники Польщі (6,16%) та Румунії (7,29%), оскільки обсяги облігацій, номінованих у форинтах (національна валюта Угорщини), у володінні іноземців злетіли до найвищого рівня з 2019 року.

Deutsche Bank повідомив, що з початку року іноземні інвестори вклали 13,5 млрд доларів у місцевий ринок облігацій, у тому числі 10 млрд доларів після перемоги Мадяра на виборах у квітні, що, за словами банку, є найбільшим річним припливом коштів із значним відривом.

"Якщо ситуація почне змінюватися – а ми переконані, що це відбудеться після зміни цільового показника інфляції, розподілу коштів ЄС та оголошення бюджету на 2027 рік – Угорщина може зіткнутися з черговою значною хвилею притоку іноземних інвестицій".

Агентство з управління боргом AKK повідомило Reuters, що до кінця серпня частка іноземних інвесторів у місцевих облігаціях зросла до 34%.

Згідно з опитуванням економістів, проведеним Reuters цього тижня, Угорщина може увійти до ERM-2 – "зали очікування" євро – у 2029 або 2030 році та перейти на єдину валюту у 2032 році. Уряд ще не визначив конкретних термінів для жодного з цих кроків.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що доки при владі перебуває уряд його партії Тиса, в країні не буде побудовано українського сховища нафти.