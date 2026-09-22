Мадяр заявив, що не допустить зберігання української нафти в Угорщині: у МЗС відреагували

Мадяр заявив, що українська нафта не зберігатиметься в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що доки при владі перебуває уряд його партії Тиса, в країні не буде побудовано українського сховища нафти.

Про це повідомляє угорська газета Népszava.

У понеділок у парламенті обговорювали підписану в неділю угоду про співпрацю між українським "Нафтогазом" та компанією "Mol", яка стосується можливого зберігання українських стратегічних запасів нафти в Угорщині.

У зв'язку з цим Петер Мадяр заявив: в Угорщині не буде побудовано сховища української нафти, доки при владі перебуває уряд Тиси.

За словами глави уряду, компанія "Mol" ще за часів уряду Орбана розпочала переговори з українським "Нафтогазом" щодо можливості зберігання в Угорщині, однак нинішній уряд вважає неприйнятним те, що компанія вела переговори з українською стороною без згоди уряду.

Мадяр зазначив, що напередодні він також повідомив голові "Mol" Жолту Хернаді, що вважає дії компанії неприйнятними і очікує, що "Mol" буде ставитися до угорської держави як до власника 25-відсоткової частки.

За словами представників "Mol", справа ще не дійшла до того етапу, щоб про неї повідомляти.

Згідно з повідомленням "Mol", наразі вони перебувають лише на самому початку підготовчого процесу, який може тривати роками, і в ході якого вивчаються технічні, фінансові та регуляторні умови зберігання газу в Угорщині. Через те, що цей процес, як очікується, буде тривалим, уряд про це не повідомляли.

На думку "Mol", підписана з "Нафтогазом" декларація про наміри відповідає міжнародній практиці, в рамках якої європейські країни надають одна одній взаємну допомогу у зберіганні стратегічних запасів нафти та інших вуглеводнів.

Група Mol вже зараз зберігає в Угорщині обсяги, що належать до стратегічних запасів країн ЄС та країн, що не входять до ЄС. Згідно з їхнім повідомленням, наразі вони вивчають технічні умови, фінансові можливості, а також екологічні, безпекові та нормативні вимоги.

На ситуацію відреагували в українському МЗС.

"Ще одним несподіваним поворотом стали заяви, що ставлять під сумнів пряму, прагматичну та взаємовигідну співпрацю між українськими та угорськими енергетичними компаніями, про яку домовлено у двосторонньому меморандумі.

Коли політика втручається у прагматичний бізнес, нічого доброго з цього не виходить.

Те, що ми останнім часом чуємо з Будапешта, викликає у нас здивування. Схоже, що хоча Віктора Орбана немає, його політика обструкціонізму та ізоляціонізму продовжує процвітати", – написав міністр Андрій Сибіга

Нагадаємо:

У межах переговорів карпатської вісімки група "Нафтогаз" підписала меморандум з компанією MOL щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів для потреб України на території Угорщини поблизу україно-угорського кордону.