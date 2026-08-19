Угорщина закрила справу щодо інкасаторів Ощадбанку: злочину не виявили

Угорські правоохоронці припинили кримінальне провадження щодо інкасаторів Ощадбанку, які у березні перевозили з Австрії до України $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота. Слідство не виявило кримінального походження грошей і дорогоцінних металів.

Про це повідомив Ощадбанк з посиланням на рішення Національної податкової та митної адміністрації Угорщини (NAV).

Розслідування почалося 5 березня після того, як угорські силовики зупинили два броньовані автомобілі Ощадбанку та затримали сімох українців. Вони перевозили з Австрії до України $40 млн, 35 млн євро та 9 кг золота. Угорська сторона тоді заявляла про підозру у відмиванні грошей.

За даними Ощадбанку, слідчі перевірили митні декларації та документи на вантаж, маршрути автомобілів, вилучені електронні пристрої, провели допити й експертизи, а також зверталися по інформацію до правоохоронців інших європейських країн. Окремі слідчі доручення надсилали до Австрії та Польщі.

Розслідування встановило, що гроші та золото належали Ощадбанку і були придбані в межах міжбанківських операцій з австрійським Raiffeisen Bank International AG. Доказів того, що активи походили від злочинної діяльності, правоохоронці не виявили.

Нагадаємо:

5 березня 2026 року в Угорщині було незаконно затримано 2 інкасаторські автівки Ощадбанку разом із бригадою інкасаторів, які транзитом з Відня перевозили до Києва 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були незаконно затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись до України.

12 березня Ощадбанку повернули дві інкасаторські автівки.

6 травня Угорщина повернула Ощадбанку всі вилучені гроші та золото – $40 млн, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

Згодом, 18 травня Угорщина скасувала рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку.