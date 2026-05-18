Угорщина скасувала санкції щодо інкасаторів Ощадбанку

Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини 18 травня скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо семи співробітників Ощадбанку.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку у понеділок.

Крім того, угорська сторона постановила негайно видалити відповідні записи з державних реєстрів.

Раніше в Угорщині було ухвалено відкликати попередні висновки щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян.

"Показово, що це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку. Разом з тим угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті й самостійно скасувала застосовані обмеження", – зазначили у банку.

Таким чином повністю скасовано всі обмеження, запроваджені 6 березня 2026.

5 березня 2026 року в Угорщині було незаконно затримано 2 інкасаторські автівки Ощадбанку разом із бригадою інкасаторів, які транзитом з Відня перевозили до Києва 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота.

6 березня сім співробітників служби інкасації Ощадбанку, що були незаконно затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись до України.

12 березня Ощадбанку повернули дві інкасаторські автівки.

6 травня 2026 року Ощадбанк повернув свої незаконно затримані в Угорщині кошти і цінності.