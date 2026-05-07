ОАЕ таємно возять нафту через Ормузьку протоку – Reuters

Об'єднані Арабські Емірати таємно провели через заблоковану Ормузьку пртоку декілька танкерів із нафтою, вимкнувши системи визначення місцезнаходження.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Експортовані обсяги становлять лише невелику частину довоєнного експорту ОАЕ, але вони демонструють ризики, на які виробники готові піти, щоб продавати свою нафту.

Інші виробники Перської затоки – Ірак, Кувейт і Катар – або припинили продаж, або значно знизили ціни, щоб зацікавити байдужих покупців. Або, як у випадку Саудівської Аравії, експортують нафту виключно через Червоне море.

У квітні державній компанії з ОАЕ Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) вдалося експортувати принаймні 4 млн барелів нафти Upper Zakum та 2 млн барелів нафти Das на чотирьох танкерах із терміналів у Перській затоці.

Вантажі або розвантажувалися шляхом перекачування на інше судно, яке згодом доставляло нафту у Південно-Східну Азію, або розвантажувалися на сховища в Омані, або прямували безпосередньо до нафтопереробних заводів у Південній Кореї.

До початку війни на Близькому Сході Емірати відвантажували 3,1 млн барелів на добу. Тепер експорт скоротився на понад 1 млн барелів, більшу частину якого становить нафта сорту Murban, що транспортується трубопроводом з наземних родовищ до Фуджейри.

Це дозволяє уникнути необхідність проходження через Ормузьку протоку, проте через обмежену пропускну здатність трубопроводу Емірати не можуть вийти на довоєнні рівні експорту.

ОАЕ вийшли з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+ 1 травня 2026 року. Це дозволить країні не обмежуватися квотами організації та нарощувати обсяг видобутку нафти.

Також ОАЕ вийшли з Організації арабських країн-експортерів нафти (OAPEC), яка не встановлює політику виробництва для своїх членів.