ОАЕ відновили електроживлення атомного реактора після атаки дрона – МАГАТЕ

У Об'єднаних Арабських Еміратах відновили електроживлення атомного реактора після удару дрона поблизу атомної електростанції "Барака".

Про це повідомили в МАГАТЕ.

"МАГАТЕ отримало повідомлення від ОАЕ про те, що на третьому блоці АЕС "Барака" було відновлено зовнішнє електропостачання після вчорашнього удару безпілотника, який спричинив пожежу в електрогенераторі поблизу об'єкта", – зазначено у повідомленні.

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що реактору більше не потрібні аварійні дизельні генератори для забезпечення електроенергією.

17 травня повідомлялося, що удар безпілотника спричинив пожежу на електрогенераторі при атомній електростанції "Барака" в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Влада ОАЕ не повідомила, хто запустив безпілотник.