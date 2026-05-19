ОАЕ відновили електроживлення атомного реактора після атаки дрона – МАГАТЕ
У Об'єднаних Арабських Еміратах відновили електроживлення атомного реактора після удару дрона поблизу атомної електростанції "Барака".
Про це повідомили в МАГАТЕ.
"МАГАТЕ отримало повідомлення від ОАЕ про те, що на третьому блоці АЕС "Барака" було відновлено зовнішнє електропостачання після вчорашнього удару безпілотника, який спричинив пожежу в електрогенераторі поблизу об'єкта", – зазначено у повідомленні.
Гендиректор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що реактору більше не потрібні аварійні дизельні генератори для забезпечення електроенергією.
17 травня повідомлялося, що удар безпілотника спричинив пожежу на електрогенераторі при атомній електростанції "Барака" в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Влада ОАЕ не повідомила, хто запустив безпілотник.