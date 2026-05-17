Дрон атакував ядерний об'єкт в ОАЕ

Дрон завдав удару по ядерному об'єкту в ОАЕ

Удар безпілотника спричинив пожежу на електрогенераторі при атомній електростанції "Барака" в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це пише Wall Street Journal.

Влада ОАЕ не повідомила, хто запустив безпілотник.

Чотири реактори цієї АЕС забезпечують 25% потреб Еміратів в електроенергії. Після атаки роботу станції не зупиняли.

Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що після удару один із реакторів працював на аварійному дизельному генераторі.

Також в агентстві кажуть, що рівні радіації залишаються в нормі.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоку стурбованість з приводу інциденту та закликав до максимальної військової стриманості поблизу атомних електростанцій.

Нагадаємо:

Об'єднані Арабські Емірати прискорять будівництво нового нафтопроводу, щоб до 2027 року подвоїти експортну потужність через Фуджейру, що суттєво розширить можливості країни обходити Ормузьку протоку.

Державна нафтокомпанія ОАЕ завантажує зріджений природний газ на танкери, які приховують своє місцеперебування в Перській затоці, щоб провести вантаж через Ормузьку протоку.