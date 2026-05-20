Стало відомо, на скільки готовий новий нафтопровід ОАЕ в обхід Ормузу

Новий нафтопровід ОАЕ West-East Pipeline, який має вивести додаткові обсяги експорту в обхід Ормузької протоки, вже завершений приблизно на 50% і має запрацювати у 2027 році.

Про це заявив голова ADNOC Султан аль-Джабер, пише Reuters.

За його словами, після завершення війни з Іраном світовим нафтовим потокам знадобиться щонайменше чотири місяці, щоб відновитися до 80% довоєнного рівня. На цьому тлі Абу-Дабі прискорює будівництво нового маршруту до порту Фуджейра, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

Чинний трубопровід ADCOP уже дає ОАЕ можливість транспортувати до 1,8 млн барелів нафти на добу в обхід протоки. Новий проєкт має подвоїти експортні можливості країни через Фуджейру.

Нагадаємо:

У квітні стало відомо, що країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових трубопроводів через весь Аравійський півострів, щоб оминути Ормузьку протоку, яку вже місяць місяць блокує Іран.

Об'єднані Арабські Емірати прискорять будівництво нового нафтопроводу, щоб до 2027 року подвоїти експортну потужність через Фуджейру, що суттєво розширить можливості країни обходити Ормузьку протоку.