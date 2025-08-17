ЄС та США не затверджують торговельну угоду через цифрові правила

Європейський Союз намагається запобігти тому, щоб США взяли на приціл цифрові правила блоку, оскільки обидві сторони опрацьовують остаточні деталі затриманої заяви про офіційне затвердження торговельної угоди, досягнутої минулого місяця.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами чиновників ЄС, однією з причин затримки заяви щодо угоди є розбіжності щодо формулювань, пов'язаних з "нетарифними бар'єрами", до яких, на думку США, належать цифрові правила.

За інформацією FT, спочатку очікувалося, що заява буде опублікована через кілька днів після липневого оголошення президента ЄС Урсули фон дер Ляєн і президента США Дональда Трампа.

Липнева угода передбачала введення 15-відсоткового імпортного мита на більшість товарів ЄС — половину від початково запланованої ставки — і допомогла запобігти більш масштабній торговельній війні між двома союзниками.

США хотіли залишити відкритими двері для можливих поступок щодо Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), який, на думку Вашингтона, обмежує свободу слова та накладає витрати на американські технологічні компанії, повідомляє FT, додаючи, що комісія заявила, що пом'якшення цих правил є червоною лінією.

Комісія очікувала, що Трамп до 15 серпня підпише указ про зниження мит на експорт автомобілів з ЄС до США з 27,5% до 15%. Однак, за даними FT, американський чиновник повідомив, що це буде відкладено до остаточного узгодження спільної заяви.