ЕС и США не утверждают торговое соглашение из-за цифровых правил

Европейский Союз пытается предотвратить то, чтобы США взяли на прицел цифровые правила блока, поскольку обе стороны прорабатывают окончательные детали задержанного заявления об официальном утверждении торгового соглашения, достигнутого в прошлом месяце.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам чиновников ЕС, одной из причин задержки заявления по соглашению являются разногласия по формулировкам, связанным с "нетарифными барьерами", к которым, по мнению США, относятся цифровые правила.

По информации FT, первоначально ожидалось, что заявление будет опубликовано через несколько дней после июльского объявления президента ЕС Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа.

Июльское соглашение предусматривало введение 15-процентной импортной пошлины на большинство товаров ЕС - половину от первоначально запланированной ставки - и помогло предотвратить более масштабную торговую войну между двумя союзниками.

США хотели оставить открытыми двери для возможных уступок по Закону ЕС о цифровых услугах (DSA), который, по мнению Вашингтона, ограничивает свободу слова и накладывает расходы на американские технологические компании, сообщает FT, добавляя, что комиссия заявила, что смягчение этих правил является красной линией.

Комиссия ожидала, что Трамп до 15 августа подпишет указ о снижении пошлин на экспорт автомобилей из ЕС в США с 27,5% до 15%. Однако, по данным FT, американский чиновник сообщил, что это будет отложено до окончательного согласования совместного заявления.