Світові фондові ринки відреагували на велику торгову угоду США та ЄС

Глобальні фондові індекси зросли, а євро зміцнився після торгової угоди між США та ЄС, яка підвищила настрій на ринку та внесла певну ясність у тиждень важливих політичних зустрічей Федеральної резервної системи США та Банку Японії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

США уклали рамкову торгову угоду з Європейським Союзом, встановивши 15% мита на більшість товарів з ЄС — це вдвічі менше від загрози введення мит у 30%. Ця угода була досягнута через тиждень після подібної торгової угоди з Японією.

Країни намагаються завершити торгові угоди до 1 серпня, коли закінчується термін, встановлений президентом США Дональдом Трампом.

Ф'ючерси на європейські індекси зросли більше ніж на 1%, ф'ючерси на S&P 500 піднялися на 0,5%, а ф'ючерси на Nasdaq — на 0,6%. Євро зміцнився відносно долара, фунта та єни.

"Ми маємо бути обережними з подальшими рухами", — сказав Сім Мох Сіонг, стратег з валютного ринку в Bank of Singapore, коментуючи загальний ріст ринку. "Багато хороших новин вже закладено в ціни".

Індекс MSCI для акцій Азії та Тихоокеанського регіону поза Японією зріс на 0,32%, майже досягнувши чотирирічного максимуму, якого він досяг минулого тижня. Японський Nikkei знизився на 1% після того, як торік досягнув річного максимуму.

Хоча базове 15% мито багато хто в Європі все ще вважає занадто високим порівняно з первісними надіями на угоду з нульовими тарифами, це все ж краще, ніж загрожуване 30% мито.

Угода між США та ЄС дає ясність компаніям і дозволяє уникнути більш масштабної торгової війни між двома союзниками, які разом складають майже третину світової торгівлі.

"Тепер основний ризик був знятий", — сказав Марк Велан, керівник інвестицій в Lucerne Asset Management у Сінгапурі. "Ринки сприймають це як знак стабільності та передбачуваності, які повертаються в торгову політику", — додав він. "Затримка з Китаєм відповідає тій самій схемі: адміністрація обирає контрольовану дипломатію замість конфронтації."

Приріст для китайських акцій (CSI300) зійшов нанівець до полудня, в той час як гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,5%.

Австралійський долар, який часто використовується як індикатор апетиту до ризику, знаходився на рівні 0,657 долара, коливаючись біля майже восьмимісячного максимуму, досягнутого минулого тижня.

Нагадаємо:

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз у неділю 27 липня уклали торговельну угоду, яка фіксує імпортне мито на рівні 15%.