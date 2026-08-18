На заклик Путіна бізнес перерахував до казни РФ сотні мільярдів рублів

Великі російські бізнесмени перерахували до федерального бюджету сотні мільярдів рублів після того, як російський лідер Володимир Путін закликав робити добровільні внески до державної скарбниці.

Про це пише The Moscow Times.

Путін закликав робити добровільні внески на тлі рекордного дефіциту, нагадує видання Станом на середину серпня за даними "Електронного бюджету" такі надходження вже склали 383,69 млрд руб.

До зустрічі Путіна з представниками бізнесу в березні, на якій він, за даними джерел The Bell, запропонував підприємцям допомогти бюджету, внески до казни від недержавних організацій становили 15,6 млрд руб, говориться у публікації.

За наступний місяць сума пожертв зросла в 10 разів — до 159,7 млрд руб. У травні, заданими російського видання "Ведомости", вона збільшилася на 45,5%, у червні — на 27%, а за липень і першу половину серпня — ще на 30%.

"Те, що російський бізнес допомагає бюджету, — це факт", — говорив голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін. За його словами, бізнесмени переводили кошти не тільки з корпоративних, але й з сімейних фондів.

Джерела журналу "Експерт" повідомляли, що в уряді очікують надходження близько 300 млрд руб. у вигляді добровільних внесків від бізнесу до кінця року.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Кремль хоче покращити фінансову ситуацію у Росії за рахунок добровільних внесків олігархів, і деякі з них вже погодилися, вважаючи це "боргом за 90-ті", коли вони запускали бізнес.

Лідер Кремля Владімір Путін підписав указ, який дозволяє передавати під зовнішнє управління компанії, що не виконали державні замовлення під час дії воєнного стану.

Володимир Путін заявив, що компаніям, які "демонстративно грюкнули дверима" і залишили російський ринок, не дозволять викупити активи за низькими цінами або повернути собі зайняті ніші.

Також повідомлялося, що кілька найбагатших людей Росії, серед яких є й особи, наближені до Владіміра Путіна, за останній рік вивели за кордон мільярди доларів, оскільки все більше турбуються станом економіки країни та станом державного бюджету.