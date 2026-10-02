Багатії в РФ почали "добровільно" скидатися на бюджет

Найбагатші росіяни через "добровільні" внески профінансували понад 1% державних видатків Росії у 2026 році.

Про це пише Reuters, посилаючись на бюджетні документи РФ.

Загальна сума внесків цьогоріч сягнула 471 млрд рублів, або понад 5,6 млрд доларів.

Пожертви обговорювали на закритій зустрічі з Володимиром Путіним у березні. Більшість її учасників перебувають під західними санкціями, а повний список присутніх не оприлюднили.

Попри ці надходження, дефіцит бюджету РФ цьогоріч прогнозують на рівні 3,2% ВВП — удвічі більше за початковий план у 1,6%. У грошах це 7,3 трлн рублів, або близько 87 млрд доларів.

Без внесків багатіїв дефіцит міг би сягнути 3,4% ВВП, зазначає агентство.

За версією Кремля, ініціативу запропонував неназваний бізнесмен. Він аргументував її тим, що багато заможних росіян заробили статки у 1990-х завдяки зв'язкам із державою, тому тепер мають допомогти бюджету. Путін підтримав пропозицію.

Нагадаємо:

У серпні стало відомо, що станом на середину місяця такі надходження до бюджету РФ становили 383,69 млрд рублів, тоді як до березневої зустрічі Путіна з бізнесом — 15,6 млрд.